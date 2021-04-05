В проработке находится вопрос о поставке в Азербайджан партии вакцины "Sputnik V" российского производства.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в опубликованной в соцсетях информации российского МИД по случаю 29-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

Отмечается, что в прошлом году Россия и Азербайджан тесно сотрудничали в борьбе с COVID-19: "В 2020 году Россия и Азербайджан, основываясь на принципах добрососедства, взаимопомощи и равноправия, тесно сотрудничали в борьбе с COVID-19. В постоянном контакте находятся министры здравоохранения наших стран, руководители других профильных структур. По предложению азербайджанской стороны к организации совместного производства вакцины подключилась российская фармацевтическая компания "Р-Фарм". В проработке по линии Российского фонда прямых инвестиций находится вопрос о поставке в Азербайджан партии вакцины "Sputnik V ".