Впереди Европы всей: Из истории ювелирного дела в Шуше

Мир искусства Карабаха, как и быт его оседлого и полукочевого населения, исторически развивался и сформировался в контексте общеазербайджанской культуры, на тюркской этнокультурной основе.

Это подтверждается характерными для традиционных видов ремесла, развивающегося на базе албано-тюркской этнокультурной среды, присущими им орудиями труда и производственными процессами, а также готовыми изделиями с тюркской и усвоенной азербайджанцами в средние века арабо-персидской терминологией, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Среди отличительных особенностей ремесленного производства Карабаха следует указать на преимущественное развитие и широкое распространение тех локальных видов ремесла и промыслеов, связанных с полукочевым бытом. Это - шерстокачество (производство сукон), ковроткачество и выращивание шелковичных червей, шелкоткачество, изготовление головных платков, войлока, обуви, тулупов и головных уборов, дубление кож, шорное и кузнечное дело, изготовление подков и тд.

Среди других исторических областей Азербайджана Карабах - один из высокоразвитых ремесленных очагов, где было достигнуто высочайшее мастерство местных умельцев.

Немаловажным путем к этом послужили разнообразные естественные богатства, в том числе занимающие важное место в развитии страны и ее жителей, богатые залежи металла.

Албанский историк VIII века Моисей Калакантуйский, перечисля в своем знаменитом труде "История албан" естественные богатства страны, в состав которой входил и карабахский край, наряду с другими ископаемыми называет золото, серебро и охру.

На такой богатой природной базе в Карабахе возникли и развивались различные виды ремесла, в том числе и ювелирное дело.

Одним из важнейших и широко известных центров ювелирного искусства Азербайджана являлся город Шуша. Расцвет ювелирного дела в Шуше напрямую и органически связан с потребностями тюркских аристократических слоев общества в богатой и нарядной национальной одежде и разнообразных украшениях.

Аристократические семьи города были главными заказчиками и потребителями изготовленных местными шушинскими ювелирами драгоценностей, золотых и серебряных изделий. Для зажиточных азербайджанских семей Карабаха, живших в Шуше и ведших роскошный образ жизни, требовались, в частности, различные украшения, разнообразные золотые и серебряные изделия, драгоценные камни.

Ювелирные изделия привлекали внимание не только богатых слоев населения. В прошлом для национальной одежды азербайджанцев вооще были присущи как завершающий ее элемент разнообразные украшения.

Азербайджанский этнограф Рашид-бек Эфендиев образно говорил, что национальная одежда азербайджанцев подходила для украшения ее разнообразными изделиями, жемчугом, кораллами.

В противоположность Европе, менталитет азербайджанцев того периода не представлял себе женщин без драгоценностей. Согласно традиционным представлениям прошлого, девушку не могли выдать замуж или привести в дом жениха без ювелирных украшений. Привлекает внимание то обстоятельство, что в карабахской зоне этот обычай являлся этической нормой и неукоснительно соблюдался. Это подтверждает появление на карабахской земле такого исключительно важного и известного регионального центра ювелирного дела, как Шуша.

В отличие от других центров ювелирного дела, в Шуше наряду с изготовлением золотых изделий была широко развита самостоятельная отрасль - производсто украшений из серебра (гюмушкарлыг) и драгоценных камней (джавахирсазлыг). Поэтому в прошлом в Шуше наряду с многочисленными золотых дел мастерами получили широкую известность и умельцы, работавшие по серебру и драгоценным камням.

В "Обозрении российских владений за Кавказом, 1836 г." отмечается, что тогда в Шуше имелось одних только серебряных дел мастеров 12 человек. Через 70 лет, в "Трудах I съезда деятелей по кустарной промышленности Кавказа, 1902 г." отмечалось, что в Шуше 20 ювелирных мастерских, в которых работают 56 умельцев.

Плеяду выдающихся азербайджанских ювелиров, работавших в Шуше в конце 19 в., вспоминали с почтением еще долгое время: Рустама, Бехбуда, Исмаила, Мухтара, Сейидали, торламачы (филигранщика) Алиша.

В целом, слава ювелиров Шуши была настолько велика, что местным мастерам делали заказы со всего Азербайджана. Свою роль сыграло и то, что Шуша представляла собой один из важнейших торгово-ремесленных центров на местных и международных караванных маршрутах. Поэтому, вплоть до начала 20 в., Шуша оставалась важным средоточением ювелирного искусства.

Одним из локальных особенностей ювелирного дела Шуши отметим характерное и традиционное для него изготовление позолотно-штампованных изделий - рэнгкарлыг. В связи с этим, большинство украшений полировали. Другой местной особенностью шушинского ювелирного искусства явлалась ограниченность производства здесь дешевых серебряных изделий. Поэтому, среди шушинских мастеров мало применялась техника чернения серебряных изделий. По этим причинам, на готовых изделиях указывали не профессию умельца (ювелир или серебряных дел мастер), а выбивали слова "мастер позолотки", "эмальер", "филигранщик" и тд.

В произведениях великого азербайджанского поэта 18 в. Вагифа, бывшего главным везирем Карабахского ханства, неоднократно восхваляются женские ювелирны украшения, изготовленные в Шуше. Большую известность получили и пользовались повышенным спросом в силу своих достоинств и красоты золотые и серебряные изделия, в том числе разнообразные серьги и кольца, ожерель и пряжки, пуговицы и полументы, заголки, крючки и браслеты.

Ювелиры Шуши и их изделия составляют неотъемлемую органическую составную часть общеазербайджанской художественной традиции. Опираясь на лучшие традиции азербайджанского ювелирного искусства, шушинские умельцы развили его и внесли в него неоценимый вклад, создав высокохудожественные шедевры.

Долгие годы в конце 19 в. - начале 20 в. проработавший в Азербайджане в пробирной палате видный специалист ювелирного искусства В.К.Згленицкий писал: "Эти полуграмотные ювелиры, в совершенстве овладевшие секретами своей профессии, значительно превзошли своих европейских коллег. Изготовленные ими украшения своим художественным орнаментом, изысканным декором и изяществом восхищают людей. Эти мастера не имеют тех разнообразных инструментов и приспособлений, что используются в Европе при массовом производстве однообразных ювелирных изделий. Изготовленные ими украшения это результат труда, требующего терпения и скусных рук." ("Труды I съезда деятелей по кустарной промышленности Кавказа, 1902 г.")