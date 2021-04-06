Азербайджанские журналисты будут вакцинированы

Обращение Совета прессы Азербайджана к Кабинету министров о вакцинации журналистов было рассмотрено в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщили АПА в Совете прессы, в агентстве отметили, что соответствующее поручение уже дано, передает Day.Az.

В этой связи подчеркивается важность предоставления списка журналистов для вакцинации в TƏBİB.

Совет прессы просит СМИ направить им список сотрудников старше 18 лет, которые не были вакцинированы. Он должен быть составлен на официальном бланке редакции и проштампован. Список должен включать следующую информацию о журналистах, которым предстоит вакцинация:

1. Имя, фамилия, отчество;

2. Дата рождения;

3. Данные удостоверения личности (серийный номер или код FIN);

4. Контактные данные (стационарный и мобильный телефон).

Список (отсканированный в формате PDF) можно передать лично или отправить на адреса электронной почты Совета прессы info@presscouncil.az и metbuatshurasi@gmail.com.

Контактное лицо: Аваз Рустамов: (012) 441 35 30; (050) 206 96 02