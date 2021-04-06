https://news.day.az/society/1331738.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 34 344 человека.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 20 459, вторую дозу получили 13 885 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 982 291, получивших первую дозу - 611 471 человек, вторую дозу - 370 820 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре