Журналисты совершают поездку в Зангилан

Сегодня группа представителей местных средств массовой информации, при организации Министерства экологии и природных ресурсов, совершит поездку в освобожденный от оккупации Зангиланский район.

Как сообщает Day.Az, целью поездки является осмотр лесных участков, особо охраняемых природных территорий, эксплуатируемых месторождений минерального сырья, гидрографии и других природных ресурсов, уничтоженных в период оккупации на территории Зангиланского района.

В ходе визита журналисты проведут осмотр лесного участка, заложенного террасным способом при въезде в город Зангилан, посадят деревья на территории. Затем состоится осмотр лесной территории близ села Венедли, где растут араксинские дубы.

Кроме того, журналисты посетят Зангиланское месторождение известкового сырья, расположенное вблизи села Сарыгышлаг, и государственный природный заповедник "Бешитчай", расположенный на территории села Ордекли.