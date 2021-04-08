TƏBİB передана доставленная из Израиля медицинская и гуманитарная помощь - ФОТО
Состоялась встреча между председателем правления TƏBİB Рамином Байрамлы и чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе встречи посол и возглавляемая им делегация передали TƏBİB вторую часть доставленной из Израиля медицинской и гуманитарной помощи.
Р.Байрамлы поблагодарил посла и израильских врачей за гуманитарную помощь и поддержку, оказанную в лечении наших раненных участников Отечественной войны.
Затем стороны поделились опытом, накопленным в процессе вакцинации и борьбы с COVID-19. Было принято решение о проведении вебинара для обмена опытом между азербайджанскими и израильскими специалистами в сфере вакцинации.
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