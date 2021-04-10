https://news.day.az/society/1332877.html В аэропорту Забрата прошли учения Службы спасения особого риска МЧС - ФОТО
В аэропорту Забрата прошли учения Службы спасения особого риска МЧС - ФОТО
Служба спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела учения в аэропорту Забрата.
Как сообщили Day.Az в МЧС, целью учений было повышение квалификации личного состава.
В учениях участвовали 10 представителей личного состава кинологического батальона службы и 10 специально обученных служебных собак.
В ходе учений личный состав кинологического батальона повысил свои знания и навыки по эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала, а также обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств.
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