В аэропорту Забрата прошли учения Службы спасения особого риска МЧС

Служба спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела учения в аэропорту Забрата.

Как сообщили Day.Az в МЧС, целью учений было повышение квалификации личного состава.

В учениях участвовали 10 представителей личного состава кинологического батальона службы и 10 специально обученных служебных собак.

В ходе учений личный состав кинологического батальона повысил свои знания и навыки по эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала, а также обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств.