Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане 41827 человек были вакцинированы от коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 32886, вторую дозу получил 8941 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 111 722, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 739319, вторую дозу получили 414230 человек.