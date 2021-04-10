https://news.day.az/society/1332956.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане 41827 человек были вакцинированы от коронавируса (COVID-19).
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 32886, вторую дозу получил 8941 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 111 722, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 739319, вторую дозу получили 414230 человек.
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