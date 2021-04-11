В Евлахе полиция пресекла проведение свадьбы

Сотрудниками МВД продолжаются меры, направленные на предотвращение случаев нарушения правил карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства, полицейские пресекли попытку проведения свадебной церемонии во дворе частного дома жителя села Ковяр Мятляба Гасымова.

Сотрудники полиции приняли меры в отношении 10 граждан, нарушивших правила карантинного режима.   