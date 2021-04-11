https://news.day.az/society/1333105.html В Евлахе полиция пресекла проведение свадьбы - ФОТО
В Евлахе полиция пресекла проведение свадьбы - ФОТО
Сотрудниками МВД продолжаются меры, направленные на предотвращение случаев нарушения правил карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства, полицейские пресекли попытку проведения свадебной церемонии во дворе частного дома жителя села Ковяр Мятляба Гасымова.
Сотрудники полиции приняли меры в отношении 10 граждан, нарушивших правила карантинного режима.
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