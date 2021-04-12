В Баку обстреляли автомобиль

В Ясамальском районе Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в жилмассиве "Ени Ясамал".

Так, на улице Асада Ахмедова был открыт огонь по автомобилю марки Chevrolet 99-VX-886. Автомобиль, потеряв управление, опрокинулся в овраг. На место происшествия привлечены сотрудники Ясамальского районного управления полиции и 29-го отдела полиции Ясамальского РУП.