https://news.day.az/society/1333225.html В Баку обстреляли автомобиль - ФОТО
В Баку обстреляли автомобиль - ФОТО
В Ясамальском районе Баку произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает АПА, инцидент произошел в жилмассиве "Ени Ясамал".
Так, на улице Асада Ахмедова был открыт огонь по автомобилю марки Chevrolet 99-VX-886. Автомобиль, потеряв управление, опрокинулся в овраг. На место происшествия привлечены сотрудники Ясамальского районного управления полиции и 29-го отдела полиции Ясамальского РУП.
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