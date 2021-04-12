https://news.day.az/society/1333318.html Назван процент заражения пациентов COVID-19 по возрастным группам - СТАТИСТИКА
Назван процент заражения пациентов COVID-19 по возрастным группам - СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлен процент заражения пациентов COVID-19 по возрастным группам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт koronavirusinfo, заражение коронавирусом в возрастной группе 0-9 лет составляет 3%, 10-19 - 6%, 20-29 16%, 30-39 21%, 40-49 15%, 50-59 18%, 60-69 15%, 70-79 4%, у лиц старше 80 лет - 2%.
51% заразившихся вирусом - женщины, 49% - мужчины.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре