Назван процент заражения пациентов COVID-19 по возрастным группам

В Азербайджане выявлен процент заражения пациентов COVID-19 по возрастным группам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт koronavirusinfo, заражение коронавирусом в возрастной группе 0-9 лет составляет 3%, 10-19 - 6%, 20-29 16%, 30-39 21%, 40-49 15%, 50-59 18%, 60-69 15%, 70-79 4%, у лиц старше 80 лет - 2%.

51% заразившихся вирусом - женщины, 49% - мужчины.