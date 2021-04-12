В Физули восстановят здание, где располагалась редакция газеты «Араз»

Будет восстановлена редакция газеты "Араз", основанной в Физули в 1931 году.

Как передает Day.Az, об этом министр культуры Анар Керимов написал в Twitter.

Он отметил, что до оккупации Арменией Физулинского района, газета "Араз" была основным органом СМИ в регионе:

"В результате вандализма уцелела лишь часть фасада здания. Мы его восстановим".