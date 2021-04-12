https://news.day.az/society/1333380.html В Физули восстановят здание, где располагалась редакция газеты «Араз» - ФОТО
В Физули восстановят здание, где располагалась редакция газеты «Араз» - ФОТО
Будет восстановлена редакция газеты "Араз", основанной в Физули в 1931 году.
Как передает Day.Az, об этом министр культуры Анар Керимов написал в Twitter.
Он отметил, что до оккупации Арменией Физулинского района, газета "Араз" была основным органом СМИ в регионе:
"В результате вандализма уцелела лишь часть фасада здания. Мы его восстановим".
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