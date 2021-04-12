Назван новый состав Худсовета AzTV

В составе Художественного совета ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" произошли изменения.

12 апреля состоялось первое заседание нового Худсовета, в состав которого вошли известные общественные деятели и деятели искусства, сообщает Day.Az.

Выступивший на заседании председатель ЗАО Ровшан Мамедов рассказал о работах и планах на текущий год, а также о том, что зрителям будут представлены новые современные проекты и качественная продукция.

Главная цель - учет мнений членов Художественного совета при подготовке текстов, а также в том, что касается поведения и стиля одежды телеведущих, исполнителей, приглашенных для участия в художественных, литературных и музыкальных программах и проектах.

В связи с пандемией Художественный совет будет собираться один раз в месяц в формате видеосвязи для обсуждения передач телеканалов AzTV, Mədəniyyət и İdman Azərbaycan.

В состав Худсовета вошли председатель Союза писателей Азербайджана, режиссер и сценарист, народный писатель Анар Рзаев, ректор Азербайджанского университета языков, ученый, народный писатель Кямал Абдулла, киноактер, народный артист Расим Балаев, диктор, народная артистка Офелия Сянани, декан факультета журналистики Бакинского государственного университета Вугар Алиев, президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз, композитор, народный артист Эльдар Мансуров, театровед, заслуженный деятель искусства Ильхам Рагимли.

На заседании состоялся обмен мнениями, были озвучены пожелания, составлен план по дальнейшей плодотворной деятельности Худсовета.