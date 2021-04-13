https://news.day.az/society/1333762.html В Уджаре закрыты 6 школ
В Уджаре закрыты 6 школ
Еще 6 средних школ в Азербайджане закрыты из-за коронавируса.
Как сообщает Day.Az, 11 учителей средних школ в селах Азйан, Алпоот, Гараберк, Рестедже, Кучекенд и Беркюшад заразились коронавирусом. По этой причине было принято решение перейти на дистанционное обучение.
В школах проводится дезинфекция.
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