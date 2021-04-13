В Уджаре закрыты 6 школ

Еще 6 средних школ в Азербайджане закрыты из-за коронавируса.

Как сообщает Day.Az, 11 учителей средних школ в селах Азйан, Алпоот, Гараберк, Рестедже, Кучекенд и Беркюшад заразились коронавирусом. По этой причине было принято решение перейти на дистанционное обучение.

В школах проводится дезинфекция.