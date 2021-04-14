В Азербайджане запрещается принуждать детей исповедовать религию

Запрещается принуждать детей исповедовать религию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О свободе вероисповедания".

Согласно законопроекту, религиозное воспитание детей не должно влиять на их физическое и психическое здоровье.

За исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, освещение религиозных основ при проведении массовых религиозных мероприятий, обрядов и церемоний может осуществляться только религиозными деятелями, назначаемыми в установленном законом порядке.

Запрещается деятельность, направленная на пропаганду религиозного экстремизма, а также использование межрелигиозных различий в политических целях.