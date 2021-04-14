Обнародована численность населения Азербайджана

С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 7 994 человека или 0,1 процента и составила 10 127 127 человек (на 1 марта 2021 года).

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате. Было отмечено, что численность населения на квадратный километр составляет 117 человек.

53,0% населения проживает в городах, 47,0% - в сельской местности, 49,9% - мужчины и 50,1% - женщины. В настоящее время в среднем на 1000 мужчин приходится 1002 женщины.