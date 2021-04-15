В Баку будет изменена схема движения нескольких автобусов

В связи с ремонтно-строительными работами (обновление асфальтобетонного покрытия на дороге) с завтрашнего дня на участке от пересечения улицы Худу Мамедова с улицей Мухаммеда Хади до пересечения с улицей Гадира Мамедова будет частично ограничено движение транспортных средств.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

По этой причине схемы движения маршрутных автобусов M1, M2, M6, 11, 43, 51, 57 и 104 будут временно организованы в порядке, указанном ниже:

Маршруты №51 и 57:

- Улица Х.Мамедова - улица Рахиба Мамедова - улица Ашуга Алескера - Украинский круг;

Маршруты М1,М2,М6, 43:

- В направлении станции метро "Ази Асланов" Украинский круг - улица Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, и далее по своим схемам движения;

Регулярный маршрут № 104:

- в направлении станции метро "Ази Асланов" проспект Гянджа - улица Вунгтау - Украинский круг - улица Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, и далее по своим схемам движения;

Регулярный маршрут №11:

- Украинский круг - улица Вунгтау - проспект Гянджа - улица Худу Мамедова - улица Ильгара Зульфугарова.