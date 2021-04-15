https://news.day.az/society/1334477.html Скончался тяжелораненый ветеран Отечественной войны - ФОТО
Скончался тяжелораненый ветеран Отечественной войны - ФОТО
Скончался тяжелораненый ветеран Отечественной войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стал шехидом 23-летний житель села Магсудкенд Хачмазского района Сабухи Гусейнли, находившийся в коме в течение 6 месяцев.
Он был ранен 20 октября. Несмотря на усилия врачей, спасти С.Гусейнли не удалось.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре