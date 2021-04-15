Скончался тяжелораненый ветеран Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стал шехидом 23-летний житель села Магсудкенд Хачмазского района Сабухи Гусейнли, находившийся в коме в течение 6 месяцев.

Он был ранен 20 октября. Несмотря на усилия врачей, спасти С.Гусейнли не удалось.