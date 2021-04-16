https://news.day.az/society/1334594.html Членам семей шехидов предоставляются статусы
Членам семей шехидов предоставляются статусы
В Азербайджане продолжается процесс предоставления статуса члена семьи шехида и выдачи соответствующего удостоверения.
Об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Азербайджана Вугар Бехбудов, сообщает Day.Az.
По его словам, до сегодняшнего дня такие удостоверения вручены членам 2 342 семей шехидов.
"Сотрудники агентства вручают удостоверения на дому. До настоящего времени их получили 4 294 члена семей шехидов", - сказал Бехбудов.
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