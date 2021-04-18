Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 12 327 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 9 860, вторую дозу получили 2 467 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 337 361, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 889 216, вторую дозу получили 448 145 человек.