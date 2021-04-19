https://news.day.az/society/1335119.html В Баку задерживается движение автобусов по 11 маршрутам - ФОТО
В Баку задерживается движение автобусов по 11 маршрутам - ФОТО
На пересечении ул.28 Мая - К.Сафаралиевой ведутся ремонтные работы на подземной газовой линии.
Как сообщили Day.Az в БТА, по этой причине движение транспортных средств от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до участка, где ведутся земляные работы, затруднено.
В связи с этим возникли задержки в интервале движения автобусов, следующих по 11 маршрутным линиям.
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