В Баку задерживается движение автобусов по 11 маршрутам

На пересечении ул.28 Мая - К.Сафаралиевой ведутся ремонтные работы на подземной газовой линии.

Как сообщили Day.Az в БТА, по этой причине движение транспортных средств от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до участка, где ведутся земляные работы, затруднено.

В связи с этим возникли задержки в интервале движения автобусов, следующих по 11 маршрутным линиям.