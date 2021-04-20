Каким будет обновленный поселок Пиршаги?

Несколько дней назад, 16 апреля, в бакинском поселке Пиршаги стартовали ремонтно-восстановительные работы. Церемония прошла с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Пиршаги - небольшой залитый солнцем зеленый поселок на самом берегу моря. В советские времена он славился своими золотыми пляжами, санаториями, пионерскими лагерями. На весь Союз был известен единственный в своем роде санаторий для отдыха и лечения матери и ребенка "Гызыл гум". В Пиршаги действовали также популярные в республике пионерские лагеря.

К сожалению, состояние поселка, его памятников и объектов сегодня достаточно плачевно. Поэтому новость о восстановлении Пиршаги была с радостью воспринята всеми. Особенно в свете того, с каким успехом уже реализован проект реконструкции поселка Балаханы.

Работы ведутся в рамках проекта реконструкции и благоустройства абшеронских сел, осуществляемого с 2019 года по инициативе и в соответствии с поручениями главы государства. Проект охватывает поселки Балаханы, Рамана, Амирджан, Пиршаги, Бузовна, Мардакян, Новханы, Биби-Эйбат, Маштага и др. В некоторых работы уже ведутся, в некоторых находятся на стадии проектирования. Но по уже прорисованным очертаниям будущего обвила бакинских сел можно сказать, что преображение Абшерона всех удивит.

О том, чем проект восстановления Пиршаги будет отличаться от аналогичных проектов по другим поселкам, и многом другом Day.Az побеседовал с возглавляющим проводимые работы главным архитектором проекта, доктором искусствоведения, профессором Эльчиным Алиевым.

В первую очередь будут проводиться работы, направленные на повышение жизненного уровня граждан. Отвечу на примере Биби-Эйбата и Балаханы, где работы в полном разгаре: занимаемся ремонтом и проведением новых канализационных линий, прокладкой новых подземных линий электропередачи, связи, интернета, ремонтом и асфальтированием дорог. Наконец-то мы можем увидеть улицы, свободные от эстетически ужасных многочисленных бетонных и деревянных столбов, оставшихся нам в наследство от советской эпохи. И только после решения базовых проблем мы начнем заниматься фасадами исторических построек, ремонтом и заменой крыш, ворот, оконных проёмов и др.

В Пиршаги, как вы знаете, работы только начались. Президент Ильхам Алиев в ходе своей поездки в этот пригородный бакинский поселок дал старт ремонтно-восстановительным работам, в ходе которых Пиршаги приобретет новый современный облик с сохранением уникального исторического наследия, которое будет реставрировано.

Вообще, подготовительные работы с нашей стороны, в первую очередь, начинаются с составления туристического маршрута для каждого из поселков. Например, при начале работ в поселке Рамана - а там работы начались в конце прошлого года - был составлен пеший туристический маршрут, охвативший 12 архитектурных памятников в древнем селении: мечети, крепость, старинные бани, овданы, колодцы - в среднем на 2-2,5 часа пешей прогулки. И работы начались именно с этого маршрута, охватившего несколько центральных и вспомогательных улиц. А потом, после завершения основных работ на этом маршруте, работы продолжатся во всей остальной части Рамана. Конечно, ситуация с коронавирусом существенно повлияла на ход работ и спутала намеченные планы, однако, дай Бог, все задуманное будет реализовано. По этому же принципу будут проведены работы и в Пиршаги, да и в любом другом поселке Абшерона. Возможно, руководство страны посчитает, что этот хороший апробированный опыт следует даже перенести и в другие города Азербайджана.

У каждого из бакинских поселков своя уникальная история, свой неповторимый облик. Конечно же, он обязательно будет сохраняться. Мы вовсе не преследуем цель создать в итоге похожие друг на друга красивые, но однотипные населенные пункты.

Знаете, во время многочасовых обсуждений концепции работ мы пришли к выводу, что каждый поселок будет отличаться от других именно своей оригинальной функцией. Например, Балаханы, десятилетиями находящийся рядом с мусорными свалками и пропитавшийся буквально этими запахами, сегодня благоухает лавандой, посаженной фактически в каждом частном дворе, поселок превращен в региональный цветочный центр. Раманы, славящийся своими памятниками архитектуры, будет привлекать туристов как архитектурой средних веков, так и многочисленными музеями, с любовью и умением созданными на этой древней земле. Там откроются музеи чая и чайников, головных уборов, свечей, пряностей, национальной одежды, медной посуды и так далее. Новханы, славящийся золотыми руками своих умельцев, превратится в центр художественного творчества, где будут находиться многочисленные мастерские наших художников.

Что касается Пиршаги, то во времена Советского Союза он славился своими пионерскими лагерями, в одном из которых я даже отдыхал. До сих пор сохранилась огромная вывеска пионерского лагеря "Локомотив", которую можно увидеть на центральной пиршагинской дороге, лагеря "Энергия". Развал СССР предопределил развал всей системы летнего лагерного отдыха в стране. Имущество многих пионерских лагерей было просто-напросто разворовано, территории отданы в частные руки. А после первой Карабахской войны огромное количество беженцев и вынужденных переселенцев разместилось именно в пионерских лагерях. Поэтому главная концепция восстановления и развития поселка, помимо привлечения туристов, заключается в восстановлении и развитии детского отдыха, летних лагерей, строительстве санаториев, курортных комплексов. Чем не грандиозная задача?

Как и в других бакинских поселках, в Пиршаги имеются исторические памятники. В каждом абшеронском селе есть великолепные памятники архитектуры, и вы не представляете себе, как их много и насколько они неповторимы и красивы! А Пиршаги вообще находился на стратегическом караванном пути, как он сейчас называется, Север-Юг, являвшемся одной из ветвей исторического Шелкового пути. Главная достопримечательность Пиршаги - это, конечно же, "Гум хамамы", баня, построенная в конце XIX века на средства местного жителя Хаджи Шахверди, баня Гаджи Абсалама, многочисленные овданы, мечеть, уникальный пир, сильно пострадавший от разворовывания на многочисленные бакинские стройки знаменитого пиршагинского песка. Отвлекаясь, скажу о наболевшем: ну когда же будет положен конец подобному разграблению наших поселков, неужели невозможно взять проблему под контроль? А ведь Пиршаги во все времена славился своими песчаными пляжами, так называемыми "золотыми песками", на которых произрастал вкусный инжир и виноград. Помню об этом по воспоминаниям из детства, когда жили с родителями на даче.

Когда завершатся работы?.. В наше время очень непросто делать прогнозы. Дай Бог всем нам здоровья и благополучия. Надеюсь, что столь масштабные работы, задуманные и реализуемые руководством страны, завершатся через несколько лет.

Лейла Таривердиева