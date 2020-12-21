Абшеронская сенсация! Какими станут бакинские поселки в будущем?

О бакинском поселке Балаханы говорит сегодня вся страна. Не далек тот день, когда об этом новом туристическом маршруте Азербайджана заговорят и в мире.

Процесс реконструкции абшеронских сел, проводимый по инициативе и в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, только начинается. Балаханы стал первым преобразившимся пригородом столицы и сразу вызвал, что называется, культурный шок. Не будет ошибкой называть превращение этого древнего, находившегося многие годы в плачевном состоянии села в сказку настоящей сенсацией.

Мы рассматриваем фотографии сегодняшнего Балаханы и поражаемся увиденному. А самое главное, что за ним скоро последуют и другие абшеронские поселки, в некоторых работы уже начались. Составлены карты туристических маршрутов по каждому из них, и выясняется, что Абшерон, оказывается, полон тайн и древностей, которые могут превратить его в один из центров туризма не только Азербайджана, но и региона.

Кстати, к этой абшеронской сенсации уже проявляют интерес зарубежные СМИ. Телеканалы, интернет-сайты Европы и России уже пишут о Балаханы. И это, как отмечал на встрече с балаханцами Президент Ильхам Алиев, только начало.

Наш собеседник - известный архитектор, доктор искусствоведения, профессор, главный архитектор проекта реконструкции бакинских поселков Эльчин Алиев.

Как я расцениваю преображение Балаханы? Замечательно! Представляете, в такое тяжелое пандемийное время, когда большинство государств и правительств в мире сворачивают все свои проекты, урезают бюджеты, Азербайджанское государство, движимое идеей дальнейшего поднятия уровня жизни граждан страны, начинает грандиозный многолетний проект по реконструкции поселков Абшерона!

Как настоящий деревенский житель - а мои корни из Маштаги, Балаханы и Ичеришехера, могу сказать, что десятилетиями бакинские села пребывали в ужасном состоянии. Остаточного финансирования, специально выделяемого южным национальным республикам в Советском Союзе, едва хватало на содержание столиц, что пагубно сказывалось на остальных населенных пунктах. В этом и была одна из скрытых целей имперского центра - задушить, ликвидировать целый оригинальный древний пласт истории и культуры народа.

Знаете, какие замечательные, трудолюбивые, гордые люди живут на Абшероне, как богат полуостров памятниками архитектуры? И просто счастье, что благодаря инициативе руководства Азербайджана мы заново открываем для себя, для жителей страны подобные места. Уверен, что через несколько лет городские жители с удовольствием будут семейно путешествовать по Абшерону, а не уезжать в далекие края.

Если говорить о самом необычном в проекте реконструкции Балаханы, то лично для меня - это то, с каким удовольствием и любовью производятся работы. Дело в том, что большинство выполняющих работы и привлеченных к труду здесь - местные жители, балаханцы. Так вот, они же и трудятся над благоустройством своего поселка. Только представьте - ремонтируют забор или крышу своего дома на средства, выделенные государством! Это, скажу вам, как выиграть билет в лотерею. Поэтому поселок получается таким аккуратным и красивым.

Сейчас работы уже начинаются и в других поселках, а начинается все обычно одинаково - с появления в поселке архитектора Эльчина Алиева (смеется) с фотоаппаратом и составления пешего туристического маршрута между памятниками архитектуры конкретного селения. Например, в Балаханы уже готов полуторачасовой маршрут по древним баням, овданам, мечетям, мавзолеям. Без преувеличения могу заверить, что вы просто обалдеете, прогулявшись по нему, и потом будете говорить друзьям, перефразировав знаменитый стих про Баку Роберта Рождественского, "что же видел ты на свете, о, не видевший Балаханы?". Поэтому приезжайте в село и спрашивайте местного экскурсовода Сакину ханум. Не пожалеете.

Превращение в благоустроенные населенные пункты "грозит" в ближайшие годы и другим селениям Абшерона, таким как Рамана, Амирджан, Пиршаги, Бузовна, Мардакян, Новханы, Бибиэйбат и др., где работы уже начались.

Отмечу, что поселки не будут похожи один на другой. Для каждого предусмотрен свой "сценарий". Так, Балаханы у нас - центр цветов и зелени, Пиршаги будет молодежным центром, где восстановятся все летние лагеря, а Новханы - центром декоративно-прикладного искусства. То есть для каждого поселка сейчас разрабатывается свое, "фирменное" лицо, которое будет отличать его от других.

Конечно же, на туристических маршрутах будет достаточно объектов общепита - как же в Азербайджане без этого. Мне часто задают также вопрос, ждет ли поселки полная реконструкция, то есть вне прочерченной туристической схемы. Отвечу так: конечно и обязательно. В Балаханы первоначально были реконструированы дома и улицы по ходу туристического маршрута, а теперь они продолжаются и по всему поселку.

Конечно же, полностью сохранить атмосферу поселка, заложенного столетиями назад, невозможно, да и нельзя - на дворе XXI век и необходимо дать жителям блага сегодняшнего дня. Собственно для этого и начали проводиться работы - в первую очередь для нужд и поднятия уровня жизни людей. Хотел бы тут процитировать Президента Ильхама Алиева, который сказал на встрече с жителями Балаханы, что главная цель - чтобы в этом древнем поселении нашей страны "люди жили комфортно, еще лучше, были обеспечены работой, чтобы экологическая ситуация была хорошей, воздух был чистым, вода была чистой". Вот так вот.

Наряду с решением основных проблем, таких, как строительство новой и ремонт старой канализации, прокладка и асфальтирование дорог, проведение новых, уже подземных линий электропередач (ликвидируются столбы), создаются широчайшие возможности для привлечения местных жителей к развитию малого бизнеса, предоставления им шанса для получения стабильного постоянного заработка. Все это не может не отразиться на внешнем виде сел, который меняется. Да и сложно сегодня заставить жителя отказаться, например, от дополнительного мансардного этажа, что делает крышу скатной, а не традиционно плоской, как было издревле на Абшероне. Поэтому совершенно верно, как я считаю, выбирается "золотая середина" - современная урбанизация с сохранением традиционных элементов абшеронского селения.

Признаюсь, сам я - поклонник городского образа жизни и любитель современной архитектуры. И представляю себе будущее Абшерона как Токио, в котором был несколько лет назад: многоэтажные хайвэи, идущие в отдельные населенные пункты, сплошная череда удобной современной застройки "вперемешку" с традиционными центрами бывших поселков. И названиями Рамана или Балаханы будут называться отдельные районы города, как сейчас Гюнешли или Ахмедлы, где когда-то тоже располагались маленькие села.

Понимаете, все это зависит не от наших пожеланий, мы не можем остановить развитие города Баку. Собственно, это уже происходит. Наша задача - сделать так, чтобы этот процесс шел не хаотично, а правильно, планомерно, удобно для людей и с максимальным сохранением древнего исторического наследия, чтобы при составлении генерального плана развития города учитывались наши традиционные села и архитектурные памятники. И чтобы не было того, что происходило еще лет десять назад в Балаханы, где прямо через развалины старинной крепости, поверх провели асфальтированную дорогу. Душераздирающее было зрелище...

Лейла Таривердиева