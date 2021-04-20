В Азербайджане будет создан Национальный Реестр дипломов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предварительной версии закона "О высшем образовании". Согласно проекту, Национальный Реестр дипломов представляет собой единую централизованную электронную систему дипломов и приложений к дипломам, подтверждающих квалификацию по уровням высшего образования.

Национальный Реестр дипломов создается соответствующим органом Исполнительной власти, который контролирует его исполнение и обеспечивает ежегодную публичную отчетность на основе мониторинга деятельности. Национальный Реестр дипломов обеспечивает ведение единого учета дипломов и приложений к дипломам, отражая достоверную информацию о выданных дипломах и приложениях к дипломам по всем аккредитованным по стране квалификациям высшего образования.

Заполнение Национального реестра дипломов осуществляется Высшим учебным заведением, принявшим решение о присвоении квалификации по ссылке на соответствующий портал данного высшего учебного заведения, а ответственность за полноту и точность информации несет соответствующее высшее учебное заведение.