https://news.day.az/society/1335548.html В Азербайджане заболевший COVID-19 врач ходил на работу
В Азербайджане заболевший COVID-19 врач ходил на работу
Жителю села Кобяр Бардинского района Азербайджана Хафизу Алиеву, работающему врачом в отделении травматологии центральной районной больницы (ЦРБ), в связи с положительным результатом теста на COVID-19 было назначено лечение на дому и предписано соблюдать самоизоляцию.
Однако сотрудники РОП установили, что мужчина нарушил правила карантинного режима и покинул дом, создав тем самым угрозу для широкого распространения COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.
Х.Алиев был обнаружен в рабочем кабинете.
Он отстранен от работы, с ним была проведена разъяснительная беседа. Врач возвращен домой.
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