В Азербайджане заболевший COVID-19 врач ходил на работу

Жителю села Кобяр Бардинского района Азербайджана Хафизу Алиеву, работающему врачом в отделении травматологии центральной районной больницы (ЦРБ), в связи с положительным результатом теста на COVID-19 было назначено лечение на дому и предписано соблюдать самоизоляцию.

Однако сотрудники РОП установили, что мужчина нарушил правила карантинного режима и покинул дом, создав тем самым угрозу для широкого распространения COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

Х.Алиев был обнаружен в рабочем кабинете.

Он отстранен от работы, с ним была проведена разъяснительная беседа. Врач возвращен домой.