https://news.day.az/society/1335764.html В Баку горит жилое здание
В Баку горит жилое здание
В Баку в жилом здание вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, пожар произошел в четырехэтажном доме, расположенном по адресу улица 28 Мая, 4, Насиминский район, Баку.
На место пожара были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
По предварительной информации, на третьем этаже дома горят электрические провода. Ведутся противопожарные работы, принимаются срочные меры по предотвращению распространения пожара.
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