Грязевые вулканы Гобустана

В четверг, 22 апреля в поселке Гобустан Абшеронского района состоялась церемония закладки фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов. В церемонии приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Грязевые вулканы Азербайджана очень знамениты. Но до недавнего времени о них знали только ученые, а в последние годы они превратились в туристическую достопримечательность. Это не просто экзотика, это соприкосновение с чем-то необычным, неизведанным, волнующе опасным и в то же время прекрасным. Правда, добраться туда не просто и место не обустроено для приема туристов. Думается, после создания Туристического комплекса, уникальные вулканы Абшерона станут местом массового паломничества гостей столицы.

Это необыкновенное место. Гостю открывается необыкновенное зрелище, почти что инопланетное. Огромное пространство, завершающееся лазоревой полосой моря, уставлено конусами не по-земному необычных возвышенностей. Захватывает дух от мысли, что это не просто холмики, а кратеры действующих в большинстве своем вулканов. Они небольшие и вроде бы безобидные, но подойдите ближе, и вы почувствуете всю силу земли, кипящую в их жерлах.

Гобустанские вулканы не спят. Они живут и дышат. Некоторые продолжают постоянно извергаться, заливая равнину медленными потоками грязи, каменеющей, растрескивающейся и формирующей почти что марсианский ландшафт.

Несколько лет назад азербайджанские ученые впервые в истории вулканологии подготовили атлас грязевых вулканов нашей планеты. В ходе подготовки данного атласа была получена новая информация о грязевых вулканах мира. Как сообщал тогда журналистам завотделом грязевого вулканизма Института геологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев, ранее считалось, что в мире имеется 700-800 грязевых вулканов, а позже эта цифра возросла до 900, и более 300 из них находятся в Азербайджане. Во время подготовки атласа, по итогам исследований, выяснилось, что в настоящее время в мире - более двух тысяч грязевых вулканов.

Ранее считалось, что на юге Каспия находятся 170 грязевых вулканов, однако в результате исследований в ходе подготовки атласа было установлено, что их 230 подводных и 10 островных. На сегодняшний день 344 грязевых вулкана находятся в Азербайджане, и 133 из них расположены в азербайджанском секторе Каспия.

Ученые успокаивают - 60 процентов грязевых вулканов в Азербайджане не извергается, но они постоянно выводят на поверхность газ, воду и грязь. Однако в сентябре 2018 года взбунтовался Отман-Боздаг, выбрасывавший во время извержения грязь на высоту до 200 метров.

Интересно, что несколько лет назад Институт геологии предложил создать туристический маршрут по 25 грязевым вулканам. Тут нашей стране есть, что показать и рассказать, и можно только приветствовать решение о создании здесь Туристического комплекса. Грязевые вулканы Азербайджана обладают огромными лечебно-оздоровительными возможностями и большим потенциалом с точки зрения туристической сферы. Не случайно, в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития регионов на 2019-2023 годы" Госагентством по туризму Азербайджана разработан проект по созданию современной туристической инфраструктуры в районах с грязевыми вулканами. Проект охватывает множество грязевых вулканов на юге Абшерона и в Гобустане. В туристических целях, согласно проекту, планируется использовать 14 грязевых вулканов на площади 12 000 квадратных метров. Предусматривается создание инфраструктуры, организация грязелечебниц и экспериментального центра, выделение соответствующих мест для туристической деятельности. Кроме того, планируется создание зон отдыха, туристического центра, смотровой площадки, туристических троп, зиплайна, дорог для квадроциклов и других объектов инфраструктуры.

Советуем всем побывать в этом удивительном месте, соприкоснуться с чем-то неизведанным. А главное, еще раз убедиться, насколько разнообразен и невероятен наш Азербайджан.

Лейла Таривердиева