В Баку произошла авария

Согласно информации, поступившей на горячую линию МЧС "112", в Сураханском районе Баку столкнулись два легковых автомобиля "BMW" и "ВАЗ".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, привлеченные на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли из деформированного легкового автомобиля "ВАЗ" тела 2 человек (личности уточняются).