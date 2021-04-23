https://news.day.az/society/1336472.html В Баку произошла авария - есть погибшие
В Баку произошла авария - есть погибшие
Согласно информации, поступившей на горячую линию МЧС "112", в Сураханском районе Баку столкнулись два легковых автомобиля "BMW" и "ВАЗ".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, привлеченные на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли из деформированного легкового автомобиля "ВАЗ" тела 2 человек (личности уточняются).
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