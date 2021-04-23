В Баку создадут альтернативные центры для приема детей в первый класс

Состоялась онлайн-встреча с руководителями общеобразовательных учреждений в подчинении Управления образования города Баку.

Как сообщает Day.Az, основная цель собрания - начало приема школьников в первые классы общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год по электронной системе и проведение районного (городского) этапа VI Республиканских предметных олимпиад среди учащихся VI-VII классов.

Было отмечено, что онлайн-регистрация заявлений родителей (других законных представителей) о приеме в первый класс начнется 27 апреля, а процесс отбора школ и учителей - 29 апреля. Также будут созданы альтернативные регистрационные центры для приема детей в первый класс.

Ответы на все вопросы будут даны на странице Управления в Facebook.