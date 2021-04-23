В Азербайджане предложили разрешить свадьбы на открытом воздухе

"Вопрос принятие законов в связи с проведением свадеб и поминок часто стоит на повестке дня".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании ММ сказал депутат Рази Нуруллаев.

По его словам, этот вопрос может быть урегулирован в законе "О культуре". Он отметил, что на поминках допускается расточительство:

"Это продолжится и после пандемии. Мы должны урегулировать этот вопрос до окончания пандемии. Никто не должен "соревноваться" в изобилии еды на поминках. В культуре проведения свадеб и поминок должен быть определенный порядок", - отметил депутат. Он также предложил разрешить проводить свадьбы на открытом воздухе, сказав, что этому сейчас благоприятствует погода.