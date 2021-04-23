https://news.day.az/society/1336723.html В Билясуваре оштрафован организатор поминок
В Билясуваре оштрафован организатор поминок
Сотрудники Билясуварского РОП выявили факт проведения поминок, сообщает Day.Az со ссылкой на лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.
Правоохранители разъяснили участникам церемонии правила карантинного режима.
В отношении местного жителя Ш.Аббасзаде, организовавшего данное мероприятие, составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР.
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