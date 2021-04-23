В Билясуваре оштрафован организатор поминок

Сотрудники Билясуварского РОП выявили факт проведения поминок, сообщает Day.Az со ссылкой на лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

Правоохранители разъяснили участникам церемонии правила карантинного режима.

В отношении местного жителя Ш.Аббасзаде, организовавшего данное мероприятие, составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР.