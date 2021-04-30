Задержан молодой человек, избивший в Хырдалане водителя автобуса.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, 29 апреля на территории города Хырдалан Абшеронского района произошел инцидент между водителем маршрутного автобуса №119 и пассажиром. Кадры были опубликованы в соцсетях.

Комментируя инцидент, представитель пресс-службы МВД, лейтентант полиции Зейни Гусейнов отметил, что в результате оперативных мероприятий, начатыми сотрудниками Абшеронского районного отделения полиции, выяснилось, что избившим водителя автобуса является 17-летний Орхан Аббасов. Аббасов был проведен в отделение районной полиции, где он сообщил, что сожалеет о случившимся.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с задержанным и отпустили его домой.