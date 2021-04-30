Лица, избившие автора поста о шехиде Худаяре Юсифзаде, не арестованы

Люди, избившие Фуада Расулзаде, автора поста о шехиде Худаяре Юсифзаде в соцсетях, не были арестованы.

Об этом АПА сообщил пресс-секретарь МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, передает Day.Az.

По его словам, на данный момент никаких задержаний не проводилось: "Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело, ведется следствие в соответствии с законом. Стороны были допрошены, даны показания, но никаких арестов не было. В ходе расследования стороны также заявили о намерении примириться. Если они подадут официальный запрос о примирении, он будет принят во внимание в соответствии с процессуальным законодательством".