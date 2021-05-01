Две аварии парализовали движение на проспекте Зии Буниятова

В настоящее время на проспекте Зии Буниятова наблюдается плотность движения транспортных средств.

Об этом сообщил Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что причиной этого стали два ДТП, которые произошли в направлении транспортной развязки "20 января".

"Одна авария произошла в районе моста "Чермет", другая - на пересечении с улицей Ататюрка", - уточнил М.Агаев.