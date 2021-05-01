В Азербайджане две школы закрылись из-за коронавируса

В Зардабском районе еще две школы переходят на дистанционный формат обучения, передает Day.Az со ссылкой на​ Oxu.Az.

Соответствующее решение принял местный центр гигиены и эпидемиологии.

Традиционные занятия в школе №3 города Зардаб и школе села Гаравелли были приостановлены на неопределенное время из-за выявления коронавирусной инфекции среди учащихся и учителей.

Данный факт подтвердили Oxu.Az в районном отделе образования.

Некоторое время назад из-за распространения коронавируса среди учащихся и учителей в сельских средних школах Маликмудлу и Чаллы учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

В сельской школе Маликмудлу уже возобновились традиционные занятия, а Чаллы - начнутся в понедельник.