В Азербайджане две школы закрылись из-за коронавируса
В Зардабском районе еще две школы переходят на дистанционный формат обучения, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Соответствующее решение принял местный центр гигиены и эпидемиологии.
Традиционные занятия в школе №3 города Зардаб и школе села Гаравелли были приостановлены на неопределенное время из-за выявления коронавирусной инфекции среди учащихся и учителей.
Данный факт подтвердили Oxu.Az в районном отделе образования.
Некоторое время назад из-за распространения коронавируса среди учащихся и учителей в сельских средних школах Маликмудлу и Чаллы учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
В сельской школе Маликмудлу уже возобновились традиционные занятия, а Чаллы - начнутся в понедельник.
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