https://news.day.az/society/1339088.html Тяжелое ДТП в Баку - пострадали мать и дочь
Тяжелое ДТП в Баку - пострадали мать и дочь
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Байыл Сабаильского района столкнулись два легковых автомобиля. Затем в них врезался сзади еще один автомобиль.
Получившие тяжелые ранения в результате аварии Гаджиева Гюльшан Турьян гызы (1990 г.р.) и ее 5-летняя дочь Айшен госпитализированы.
Женщина помещена в отделение травматологии, а ее дочь - в реанимацию.
По факту проводится расследование.
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