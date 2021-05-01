Тяжелое ДТП в Баку

В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Байыл Сабаильского района столкнулись два легковых автомобиля. Затем в них врезался сзади еще один автомобиль.

Получившие тяжелые ранения в результате аварии Гаджиева Гюльшан Турьян гызы (1990 г.р.) и ее 5-летняя дочь Айшен госпитализированы.

Женщина помещена в отделение травматологии, а ее дочь - в реанимацию.

По факту проводится расследование.