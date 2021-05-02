В некоторых районах льют дожди, а в Шахдаге выпал снег

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, согласно информации на 12:00 второго мая, на территории страны сохраняется нестабильная погода, местами наблюдались грозы, временами шли дожди, в северных и западных районах - интенсивные, в Шахдаге выпал снег. Высота снежного покрова в Шахдаге составила 1 см.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 2-4 мм; в Нахчыванской АР - 6-13 мм, Нахчыване - 42 мм (106 процентов от месячной нормы), Шаруре - 20 мм (44 процента от месячной нормы); на Малом Кавказе - 3-16 мм, в Гёйгёле - 42 мм (39 процентов от месячной нормы); на Большом Кавказе - 1-14 мм, в Загатале - 26 мм (21 процент от месячной нормы), Гусаре - 23 мм (42 процента от месячной нормы); Гянджа - Газахе - 7-9 мм; в Центральном Аране - 1-9 мм; в Ленкорань - Астаре - 1-6 мм.

Из-за проливных дождей уровень воды в реках страны повысился. Так, 2 мая уровень воды в Гошгарчае (Малый Кавказ) повысился на 47 см, Курекчае - на 25 см, Асрикчае - на 23 см, Заямчае - на 17 см, Гянджачае - на 13 см, Ахынчачае - на 12 см. Увеличение уровня воды на 2 см наблюдалось и в протекающих по территории Большого Кавказа реках Валвалачай, Гильгильчай, Хармидорчай и на 1 см в Гудиялчае.

Кроме того, 2 мая уровень воды в пункте Гывраг реки Араз (Нахчыванская АР) повысился на 40 см, Кур-Гырагкесемене - на 18 см, Ганых-Джалайире - на 17 см; а в реке Кура: в пункте Сурра повысился на 3 см, Ширване - на 2 см, пос. Банка - не изменился.