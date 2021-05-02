В Баку на голову ребенка упал камень

В Баку облицовочный камень упал с фасада здания на голову проходящего ребенка, в результате чего он получил серьезные травмы.

Инцидент произошел вчера в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы, передает Day.Az со ссылкой на​ Xəzər TV.

На голову 12-летнего мальчика по имени Али упал камень с фасада пятиэтажного дома на улице Рафика Искендарова, 4. В результате серьезно пострадавший ребенок потерял сознание.

Скорая помощь доставила его в больницу. Ребенок находится в критическом состоянии.