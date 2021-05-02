https://news.day.az/society/1339243.html Хорошая новость в связи с COVID-19 в Азербайджане
Хорошая новость в связи с COVID-19 в Азербайджане
Эпидемиологическая ситуация имеет положительную тенденцию. Число инфицирований неуклонно снижается.
Как передает Day.Az, об этом в передаче Gündəm на телеканале ARB-24 сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов.
"В то же время отрадно, что количество вылечившихся превышает количество инфицированных. Уменьшение количества активных пациентов означает снижение нагрузки на здравоохранение. Думаю, эта тенденция продолжится", - сказал Эйвазов.
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