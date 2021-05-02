Хорошая новость в связи с COVID-19 в Азербайджане

Эпидемиологическая ситуация имеет положительную тенденцию. Число инфицирований неуклонно снижается.

Как передает Day.Az, об этом в передаче Gündəm на телеканале ARB-24 сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов.

"В то же время отрадно, что количество вылечившихся превышает количество инфицированных. Уменьшение количества активных пациентов означает снижение нагрузки на здравоохранение. Думаю, эта тенденция продолжится", - сказал Эйвазов.