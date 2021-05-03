https://news.day.az/society/1339378.html В Азербайджане арестован чиновник - ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
В Азербайджане арестован чиновник - ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
Представитель главы Исполнительной власти (ИВ) Агстафинского района Азербайджана по административно-территориальному округу села Гасансу Векил Сафар оглу Велиев арестован за злоупотребление служебными полномочиями, сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
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