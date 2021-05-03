В Азербайджане арестован чиновник

Представитель главы Исполнительной власти (ИВ) Агстафинского района Азербайджана по административно-территориальному округу села Гасансу Векил Сафар оглу Велиев арестован за злоупотребление служебными полномочиями, сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

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