В Азербайджане достаточно доз вакцин от COVID-19. Кроме того, в страну доставлены две новые вакцины.

Об этом сказал глава комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Ахлиман Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в России, которая является страной - производителем вакцин от COVID-19, в два раза меньше вакцинированных, нежели в Азербайджане.

"В Азербайджане будут использовать и новые вакцины. В стране достаточно доз вакцин от коронавируса", - сказал Амирасланов.

Депутат также сообщил, что в Азербайджане вакцину от COVID-19 ежедневно получают около 15 тысяч человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.