Обучение этих студентов будет оплачиваться государством

В Азербайджане обучение студентов из социально уязвимых групп населения и в этом году будет оплачиваться государством.

Как сообщает Day.Az, в разъяснении Кабинета министров к постановлению "Об оплате расходов на обучение студентов, которые являются членами семей, относящихся к социально уязвимым группам населения" подчеркивается, что данное постановление было принято в рамках исполнения распоряжения Президента Азербайджана "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства". Согласно постановлению, в 2020 году расходы на обучение студентов, которые являются членами семей из социально уязвимых групп, по семестрам (полугодиям) оплачивались за счет средств государственного бюджета.

Продолжение пандемии коронавируса COVID-19 в первой половине 2021 года и применение правил особого карантинного режима в той или иной форме в этот период обуславливает необходимость продолжения мер по усилению социальной защиты семей, принадлежащих к социально уязвимым группам.

В связи с вышеуказанным, Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее постановление об оплате расходов на обучение студентов, которые являются членами семей из социально уязвимых групп населения, в весеннем семестре 2020/2021 учебного года.