Двукратный чемпион мира по каратэ исполнил песню в память об Азаде Рагимове

Двукратный чемпион мира по каратэ, обладатель 8-го дана, первый вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана, директор Спортивно-оздоровительного центра МЧС полковник Физули Мусаев написал и исполнил песню "Мой друг", посвященную памяти Азада Рагимова, сообщает Trend Life, передает Day.Az.

Слова - Влад Гусейнов, аранжировка музыки - Назим Ахмедов.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов скончался 30 апреля 2021 года в больнице в США, в которой проходил лечение. Похоронен на 2-й Аллее почетного захоронения в Баку.

Азад Ариф оглу Рагимов родился 8 октября 1964 года в городе Баку. В 1981 году окончил среднюю школу и поступил на факультет английского языка Азербайджанского университета языков. Трудовую деятельность начал в 1984 году в качестве секретаря комсомола в школе №245 Хатаинского района Баку. В 1986 году окончил университет, с июля того же года по ноябрь 1987 года находился на действительной военной службе в Москве.

В 1987-1989 гг. работал заведующим отделения Хатаинского районного комитета. В 1989-1990 гг. занимал должность председателя Комитета молодежной организации Азербайджана. В 1994-1998 гг. работал на должности главного директора ООО "Ros-İMESKO". В 1998-2006 гг. занимал должность генерального директора ЗАО "Италдизайн". В 2005 году был избран президентом Федерации спортивных танцев.

В 2006 году распоряжением Президента Азербайджана был назначен министром молодежи и спорта. Министр Азад Рагимов имел особые заслуги в проведении на высоком уровне первых Европейских игр, организованных впервые в Европе и прошедших в Баку в 2015 году. Период его деятельности запомнился проведением в 2012 году в Баку финала чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет, включением Баку в борьбу за получение права впервые в истории Азербайджана принимать у себя летние Олимпийские игры 2016 года, а затем летние Олимпийские игры 2020 года, включением Баку в 2016 году в список городов, принимающих Гран-при Европы Формулы-1, проведением в Баку IV Игр исламской солидарности в 2017 году и другими важными спортивными событиями.