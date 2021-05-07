Начинается суд над бывшим заместителем министра культуры Рафигом Байрамовым
Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафига Байрамова, обвиняемого во взяточничестве.
Как сообщает Day.Az, материалы по делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Отметим, в ходе проведенных расследований была получена информация о том, что заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Байрамов Рафиг Ясин оглу и Начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, используя должностные полномочия, допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.
В ходе осмотра, проведенного Службой государственной безопасности в местах проживания Рафига Байрамова и Закира Султанова на основании решения суда от 8 мая 2020 года, были обнаружены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различных валютах, другие имеющие значение для дела документы и материальные доказательства.
В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение работ по реставрации, реконструкции и охране являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа памятников истории и культуры.
В рамках продолжающегося уголовного дела расследуется информация о превышении должностных полномочий - в обмен на материальный интерес выдаче разрешения на проведение работ по реконструкции в зданиях, отличающихся особым архитектурным стилем, и считающихся культурным наследием.
Также было установлено, что Рафиг Байрамов посредством руководителей региональных управлений Минкульта ежемесячно присваивал начисления за оформленные на имена учителей музшкол дополнительные учебные часы.
Получена информация о том, что Р.Байрамов присваивал часть государственных средств, выделенных на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, изобразительных школ, галерей, клубов, музеев и других учреждений культуры на территории республики. Они передавались ему через руководителей региональных управлений Министерства культуры.
Решением суда в отношении привлеченного к следствию в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения и служебного подлога Рафика Байрамова, и привлеченного в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения Закира Султанова избрана мера пресечения в виде ареста.
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