https://news.day.az/society/1341137.html Будет ли работать электронный портал по приему учащихся в первые классы в праздничные дни? - отвечает Минобразования
Будет ли работать электронный портал по приему учащихся в первые классы в праздничные дни? - отвечает Минобразования
Электронный портал (www.mektebeqebul.edu.az) по приему учащихся в первые классы в праздничные дни работать не будет.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, портал будет закрыт с 18:00 8 мая до 09:00 16 мая.
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