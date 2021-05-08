Будет ли работать электронный портал по приему учащихся в первые классы в праздничные дни?

Электронный портал (www.mektebeqebul.edu.az) по приему учащихся в первые классы в праздничные дни работать не будет.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, портал будет закрыт с 18:00 8 мая до 09:00 16 мая.