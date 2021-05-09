Трагедия в Гёйчае: девушка умерла от отравления угарным газом, ее мать госпитализирована

В Гёйчайском районе произошла трагедия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Быгыр Мамедова Гюльнара Магомед гызы (1980 г.р.) была госпитализирована в отделение реанимации Гёйчайской центральной районной больницы, ее дочь - Мамедова Фатима Муртуз гызы (2003 г.р.) умерла от отравления угарным газом.