https://news.day.az/society/1341446.html Трагедия в Гёйчае: девушка умерла от отравления угарным газом, ее мать госпитализирована
Трагедия в Гёйчае: девушка умерла от отравления угарным газом, ее мать госпитализирована
В Гёйчайском районе произошла трагедия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Быгыр Мамедова Гюльнара Магомед гызы (1980 г.р.) была госпитализирована в отделение реанимации Гёйчайской центральной районной больницы, ее дочь - Мамедова Фатима Муртуз гызы (2003 г.р.) умерла от отравления угарным газом.
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