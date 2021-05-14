https://news.day.az/society/1342546.html В Баку спасатели вызволили четырех жителей из лифтов
В Баку спасатели вызволили четырех жителей из лифтов
За прошедшие сутки на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступили два обращения о застрявших в лифтах в Хатаинском и Ясамальском районах Баку, передает Day.Az.
Прибывшие спасатели помогли выбраться из затруднительного положения четырем жителям, говорится в сводке происшествий МЧС, размещенной на сайте ведомства в пятницу утром.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре