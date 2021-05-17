https://news.day.az/society/1343429.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса были вакцинированы 3 694 человека, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 223, вторую - 2 471.
Общее количество полученных гражданами доз вакцины от коронавируса в стране составило 1 798 743.
Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 032 054, вторую - 766 689.
Напомним, что процесс вакцинации от коронавируса начался в Азербайджане 18 января.
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