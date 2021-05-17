https://news.day.az/society/1343447.html Названо число учеников, не явившихся на выпускные экзамены
Названо число учеников, не явившихся на выпускные экзамены
На выпускные экзамены, прошедшие 22-23 апреля для учащихся 11-х классов школ, не явились 277 человек.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, в целом в экзаменах должны были принять участие 26 469 человек.
По данным ГЭЦ, результаты двух учеников были аннулированы из-за нарушения правил выпускных экзаменов.
Максимальный результат на экзаменах (297,1 балла) показал выпускник средней школы села Юхары Аран Бейлаганского района.
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