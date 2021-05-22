О древних наскальных рисунках в бакинском поселке Рамана

Азербайджан - один из древних центров мировой цивилизации. Здесь встречаются свидетельства развития человечества на всех ее этапах истории.

Одним из древних памятников, дошедших до нас из глубины веков, являются наскальные рисунки. Высеченные на камнях и скалах, их находили во многих частях по всему Азербайджану - от Абшеронского полуострова до Нахчывана.

Наиболее известные среди них, конечно же, рисунки в Гобустане. В 2007 году ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Однако, не многие знают про наскальные рисунки Апшерона. Аналогичные Гобустанским, они отмечены на территории бакинских поселков и деревень: Мярдякан, Шувелян, Зиря, Гала, Сураханы, Дюбянди, около острова Пир-Аллахи. Изучение этих рисунков позволило узнать о жизненном укладе и верованиях древних людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, наскальные рисунки, выявленные на территории Абшеронского полуострова, охватывают период с III-II тысячелетия до н.э. до середины н.э. Они отличаются по своей тематике и сюжетным линиям. На них изображены сцены охоты, человеческого жертвоприношения, священного брака и др. В отдельных изображениях центральное место занимает богиня в форме женщины. Кроме рисунков на скалах были отмечены точечные знаки, чашечные углубления, геометрические лини и фигуры.

Рамана. Фото В.Шукюрова

Рамана. Фото В.Шукюрова

Наскальные рисунки также были обнаружены в поселке Рамана (Сабунчинский район Баку). Часть из них была обнаружена не так давно. Рамана - один из старейших поселков Абшерона. По одной из версий село было основано в 84-96 годах римскими солдатами, разбившими здесь военный лагерь, а его название, соответственно, означает "римское село". Этой точки зрения, в частности, придерживалась, азербайджанский историк Сара Ашурбейли. Она также считала, что поселку около 2,000 лет.

Среди исторических памятников поселка нужно отметить крепость XIV века на скале. Вероятно, до построения самой крепости, скала являлась культовым местом, ибо на ней были обнаружены следы деятельности человека и наскальные рисунки. Прямо под крепостью, на скале было выявлено наскальное изображение козла. Здесь также были обнаружены большие выемки для сбора воды, солнечные знаки и "чашечные углубления".

"Чашечные углубления" - это высеченные в скалах углубления, круглой и четырехугольной формы. Располагались они группами - на отдельном камне могло быть до сотни таких чашечных выемок, относятся они к неолиту или бронзовому веку (3600 - 1500 лет до н.э.) Часто их обнаруживали вблизи пещер Гобустана.

Наскальные рисунки в пос. Раманы

Аналогичные углубления были выявлены и в других местах, в частности на скале на территории дворца Ширваншахов в старой крепости Баку, в окрестностях селений Гюздек, Тюркан, Нардаран, Биби-Эйбат на Абшероне.

Большинство чашечных углублений располагались рядом с могильными курганами или возможными местами поклонения - это говорит о культовом значении скал в поселке Рамана.

Наскальное изображение козла. Раманы

Наскальное изображение козла. Раманы

Чашечные углубления

Чашечные углубления. Фото В.Шукюрова

Чашечные углубления. Фото В.Шукюрова

Изображение козла на скале в Рамана под крепостью является не единственным. Не так давно в километре от крепости было обнаружено большое количество аналогичных наскальных рисунков. Друг от друга изображения отличались многообразием тем, стилем, строением, техникой исполнения. В частности, были выявлены изображения диких животных- оленя с большими рогами, диких коз, разных символов и т.д. Также были отмечены и другие: изображения "человеческого лица" или геометрические линии (возможно тамги) и т.д.

Обнаруженные петроглифы предположительно, были созданы методом отбивания и процарапывания (глубина от 4-20 мм). Некоторые изображения были созданы методом скульптурного отбивания фона и пластической проработки выпуклой формы и представляли собой полноценные скульптурные рельефы.

Характер рисунков аналогичен с Гобустанскими. Безусловно, есть связь между рисунками Гобустана и Абшерона, и логично предположить, что эти две культуры рисунков были связанны между собой или имели общее происхождение. Наскальные рисунки на территории поселка Рамана являются одними из наиболее значительных памятников изобразительного искусства Абшеронского полуострова.

Наскальные рисунки в пос. Рамана

Наскальные рисунки в пос. Рамана

Наскальные рисунки в пос. Рамана

Наскальные рисунки в пос. Рамана

Наскальные рисунки в пос. Рамана

Наскальные рисунки в пос. Рамана

Текст и Фото: Вагиф Шукюров